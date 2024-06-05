E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman?

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesine ve okulların kapanmasına az bir süre kaldı, bu nedenle karne günü heyecanı giderek artıyor. Ancak aynı zamanda, e-Okul'un kapanma tarihi de merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 e-Okul kapanma tarihi hakkında detaylar... E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanabilmekte ve bu durum, öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Ancak, E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek ve karne sonuçlarına erişim sağlanabilecektir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Karneler için not girişinin tamamlanmasını ifade etmek için kullanılan e-Okul ekranının kapanması artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalacaktır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden, yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-Okul girişiyle not bilgilerinizi "Not Bilgisi" bölümünden öğrenebilirsiniz. Ayrıca E-Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı ve devamsızlık bilgilerini görüntülemek de mümkündür.