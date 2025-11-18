Haberler

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 18 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

Güncelleme:
18 Kasım'da e-Devlet platformuna erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, sistem üzerinden hizmet alamama durumuyla karşılaştı. Peki, e-Devlet çöktü mü, e-Devlet'e neden girilmiyor? 18 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

18 Kasım sabahı itibarıyla e-Devlet Kapısı'na giriş yapmaya çalışan birçok kullanıcı erişim sıkıntısı yaşadı. Sisteme bağlanamayan vatandaşlar, "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet'te sorun mu var?" ve "e-Devlet ne zaman düzelecek?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki, e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 18 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde!

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR?

E-Devlet'te yaşanan erişim sıkıntılarının en yaygın sebeplerinden biri, platforma aynı anda aşırı sayıda kullanıcının yüklenmesidir. 18 Kasım'da da benzer şekilde yoğun bir trafik oluştuğu gözlemlendi. Özellikle sosyal yardım işlemleri, tapu sorgulamaları ve araç bilgisi kontrolü gibi hizmetlerdeki kullanıcı artışı, sistem üzerinde baskı yarattı.

Buna ek olarak, zaman zaman gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları ya da ani müdahale gerektiren teknik düzenlemeler sırasında platforma erişim geçici olarak devre dışı kalabiliyor. Bu tür durumlarda önceden bilgilendirme yapılmadığında, kullanıcılar çoğunlukla durumu "sistem çöktü" şeklinde yorumlayabiliyor.

Donanımla ilgili arızalar, veri tabanında yaşanan sorunlar veya kimlik doğrulama servislerindeki geçici aksaklıklar da erişimi etkileyebiliyor. Ancak bu tür teknik problemler genellikle kısa sürede gideriliyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Bazen yaşanan erişim sorunları kullanıcı kaynaklı da olabiliyor. İnternet bağlantısındaki zayıflık, tarayıcı önbelleğinin dolu olması veya mobil uygulamanın güncel olmaması gibi nedenler, giriş sürecini etkileyebiliyor. Ancak 18 Kasım'da ortaya çıkan aksaklık, çok sayıda kullanıcıyı aynı anda etkilemesi nedeniyle altyapı tarafında yaşanan genel bir problem olarak değerlendiriliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Benzer durumlar geçmişte de görülmüş ve genellikle birkaç saat içinde çözülmüştü. 18 Kasım'daki sorun için de aynı şekilde gün içinde normale dönüş bekleniyor. Yetkililer, teknik ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu ve platformun en kısa sürede stabil hâle getirileceğini belirtiyor.

Son yıllarda e-Devlet altyapısında kapasite artırımı için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Yoğun kullanım dönemlerinde sistemin dayanıklılığını artırmaya yönelik olarak:

  • Sunucu gücünün yükseltilmesi,
  • Bulut tabanlı yedekleme sistemlerinin devreye alınması,
  • Yük dengeleme çözümlerinin geliştirilmesi,
  • Kimlik doğrulama hizmetlerinde optimizasyon yapılması

gibi adımlar planlanıyor. Bu iyileştirmeler sayesinde ilerleyen dönemlerde benzer erişim sıkıntılarının daha nadir yaşanması hedefleniyor.

