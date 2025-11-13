Haberler

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 13 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

Güncelleme:
13 Kasım'da e-Devlet platformuna erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, sistem üzerinden hizmet alamama durumuyla karşılaştı. E-devlet ne zaman düzelecek sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 13 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

13 Kasım 2025 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye'nin dijital kamu hizmetleri platformu e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen birçok vatandaş erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, sisteme giriş yapamadıkları gerekçesiyle "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet'e neden girilmiyor?" ve "e-Devlet ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme taşıdı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

13 Kasım sabahında birçok kullanıcı, e-Devlet Kapısı'na giriş yapmaya çalıştığında "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaştı.

Resmî kurumlar tarafından "çökme" ifadesi kullanılmasa da, erişim probleminin geniş çaplı olduğu doğrulandı. Özellikle sabah saatlerinde, bazı hizmetlerin geç yüklenmesi, sayfa zaman aşımı hataları ve kimlik doğrulama aşamasında uzun bekleme süreleri gözlemlendi.

Bu durum, sistemin tamamen kapanmasından ziyade, yüksek talep nedeniyle yaşanan geçici bir erişim aksaması olarak değerlendiriliyor. e-Devlet'in teknik ekiplerinin sorunu tespit edip müdahaleye başladıkları bildirildi.

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 13 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR?

1. YOĞUNLUK NEDENİYLE SİSTEM TIKANMASI

E-devlet Kapısı'nda yaşanan erişim sorunlarının en sık görülen nedeni, aynı anda milyonlarca vatandaşın sisteme giriş yapmaya çalışmasıdır. Bugün de benzer bir yoğunluk yaşandı. Özellikle sosyal yardım başvuruları, tapu ve araç sorgulama gibi işlemlere artan talep, sistemin sunucu kapasitesini zorladı.

2. ALTYAPI BAKIMI VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

Zaman zaman yapılan planlı veya acil bakım çalışmaları sırasında e-Devlet erişimi geçici olarak durdurulabiliyor. Kullanıcılara her zaman önceden bilgi verilmemesi, bu durumu "çökme" olarak algılamalarına neden olabiliyor.

3. TEKNİK ARIZALAR

Bazı durumlarda, donanım arızaları, veri tabanı hataları veya kimlik doğrulama sisteminde yaşanan kesintiler de erişimi engelleyebiliyor. Bu tür teknik aksaklıklar genellikle kısa sürede gideriliyor.

4. KULLANICI KAYNAKLI SORUNLAR

Erişim problemlerinin küçük bir kısmı kullanıcı taraflı olabiliyor. İnternet bağlantısı, tarayıcı önbelleği veya mobil uygulama sürümü gibi faktörler, giriş sürecinde hataya neden olabilir. Ancak bugünkü kesintinin sistem genelinde yaşanması, sorunun merkezî altyapıdan kaynaklandığını gösteriyor.

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Benzer erişim problemleri geçmişte de yaşanmış ve genellikle birkaç saat içinde çözülmüştü. Bugün yaşanan aksaklığın da gün içinde giderilmesi bekleniyor. Yetkililer, teknik ekiplerin 7/24 müdahale halinde olduğunu ve sistemin en kısa sürede normale döneceğini bildirdi.

E-Devlet altyapısında son yıllarda kapasite artırımı çalışmaları sürüyor. Yoğunluk yaşanan dönemlerde sistemin daha dayanıklı hale gelmesi için:

Sunucu kapasitesinin artırılması,

Bulut tabanlı yedek sistemlerin devreye alınması,

Yük dengeleme altyapısının güçlendirilmesi,

Kimlik doğrulama sistemlerinin optimize edilmesi

gibi adımların planlandığı biliniyor.

Bu önlemlerle birlikte, ilerleyen dönemde kullanıcıların benzer erişim problemleriyle daha az karşılaşması hedefleniyor.

