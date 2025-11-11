Düşen C310 askeri kargo uçakta kaç kişi vardı? Şehit ve yaralı var mı?

Düşen C310 askeri kargo uçakta kaç kişi vardı? Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan topraklarında düştü. Kazanın ardından bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?

Milli Savunma Bakanlığı, düşen C-130 tipi kargo uçağında bulunan personel sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kazaya ilişkin yapılan ilk duyuruda, arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Uçakta bulunan askerlerin durumuna ilişkin bilgilendirme henüz yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada uçağın Azerbaycan ile Gürcistan sınırında düştüğünü belirterek, "Enkaza ulaşma çalışmaları ülke makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' Temalı Şehircilik Zirvesi ve 'Kentkırım Sergisi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamları ile koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" dedi.

KARGO UÇAĞI NEREDE, NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan sınırları içinde düştüğü belirtildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Gürcistan ve Türkiye'den ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaza, Azerbaycan ile Gürcistan sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve askeri personel sevk edildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin de bölgeye gittiği ve Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüştüğü öğrenildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ PERSONEL NE OLDU, KURTARILDI MI?

Kazanın ardından uçağın bulunduğu bölgeye ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan makamlarıyla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini açıkladı. Şu ana kadar uçağın enkazına ya da mürettebata ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB'ye ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ASKERİ KARGO UÇAĞINDA KAÇ KİŞİ VARDI?

Düşen uçağın personel sayısı ve kimliklerine dair resmi açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili bilgilerin teyit edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesiyle derinden sarsıldık. Şehitlerimizin ailelerine, Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.