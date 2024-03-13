Dursun Mirza kimdir? CHP Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Bandırma Belediye Başkan adayı ise Dursun Mirza. Dursun Mirza kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DURSUN MİRZA KİMDİR?

Dursun Mirza, 1955 yılında Bandırma'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bandırma'da tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 20 yılı aşan siyasi yaşamı boyunca, değişik zamanlarda CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliklerinde bulunmuştur. 1994-1999 döneminde Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. 5 yıl boyunca CHP Bandırma İlçe Başkanlığını yürütmüştür.

2009-2014 döneminde tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve aynı dönemde 5 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. CHP Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler sonucunda Bandırma Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.