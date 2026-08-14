İstanbul'da 'Şapkalılar'a operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL'da 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşları yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yönettiği organize silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda M.E. isimli kişinin yaralanması, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit, Kağıthane'de 'Atölye Park' isimli iş yeri ve 'Miraç Rezidans'ın kurşunlanması eylemine karıştıkları tespit edilen 'Şapkalılar' suç örgütüne üye şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı