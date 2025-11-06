Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dâhil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dâhil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İSTATİSTİK BÖLÜMÜNÜN DE DÂHİL OLDUĞU RAPORUN VERİLERİNE GÖRE 2023'TE DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK NE KADARININ ELEKTRİĞE ERİŞİMİ YOKTUR?

A: Yüzde 3

B: Yüzde 8

C: Yüzde 23

D: Yüzde 28

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

