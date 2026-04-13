Dünya saat 17.00'ye kilitlendi! İran'dan art arda sürpriz açıklamalar

ABD ile İran arasında gerilim kritik eşiğe ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak deniz ablukasının saatini açıklarken, İran’dan sert karşılık geldi.

TRUMP SAAT VERDİ: ABLUKA BAŞLIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) ardından Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, 13 Nisan saat 17.00 itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri abluka altına alacak” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve kırılgan ateşkesin riske girmesi sonrası bu adımın atıldığı belirtildi.

ABLUKA TÜM İRAN LİMANLARINI KAPSAYACAK

ABD’nin uygulayacağı ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması bekleniyor. Ancak İran dışındaki limanlara giden gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceği ifade edildi.

ABD donanması, ticari gemilere abluka öncesi resmi bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

“ATEŞ EDEN CEHENNEME GÖNDERİLİR”

Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’a sert mesaj vererek, “Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiçbir gemi güvenli geçiş yapamayacak. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek” ifadelerini kullandı.

İRAN: “ATEŞKES İHLALİ SAYILIR”

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılarak karşılık göreceğini açıkladı. Halihazırdaki 2 haftalık ateşkesin, eğer bozulmazsa, 22 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ateşkes devam etse bile, birçok uzman Körfez'den geçen enerji akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve bunun da küresel ekonomi için daha yüksek yakıt fiyatları ve daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini tahmin ediyor.

Fox News'a konuşan Trump, petrol fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek kalabileceğini söyledi; bu, savaşın potansiyel siyasi sonuçlarına dair nadir bir kabuldü.

"HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ SONSUZA KADAR İRAN'IN ELİNDE KALACAK"

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacağını bildirdi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü hale getirdiğini belirten Nik, “Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN: ABD BUNDAN VAZGEÇERSE...

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

"DÜŞMANLA BAĞLANTILI GEMİLERİN GEÇME HAKKI YOKTUR"

İran’ın Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü de "Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki limanların güvenliği ya herkes içindir ya da hiç kimse için değildir. Düşmanla bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçme hakkı yoktur ve olmayacaktır. Diğer gemilerin ise İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlemelerine uygun olarak boğazdan geçişine izin verilecektir. İran İslam Cumhuriyeti’nin limanlarının güvenliği tehdit edilirse, Basra Körfezi veya Umman Denizi’ndeki hiçbir liman güvende kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.