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Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor?

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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor?

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim'in bu yaz rotası Çeşme! Peki, Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE SUNUCULARI KİM?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim'in bu yaz rotası Çeşme!

'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dünya Güzellerim Tatilde programı için Çeşme'de 5 yıldızlı lüks bir otel ile anlaşıldı. Dünya Güzellerim Tatilde Çeşme'de bulunan ve ismi paylaşılmayan bu lüks otelde çekiliyor.

Osman Demir
Osman Demir
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Safiye Soyman Bülent Ersoy Seray Sever Banu Alkan Show Tv Tatil Dünya Turizm Gündem Magazin Yaşam Haberler

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