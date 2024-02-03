Dumping sendromu nedir? Seren Serengil'in hastalığı nedir? umping sendorumu belirtileri nelerdir? Dumping sendromu tedavisi!

Dumping sendromu nedir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Seren Serengil'in hastalığı olarak bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonra yakalandığı bu hastalık merak konusu oldu. Dumping sendromu nedir?

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Gündemde Seren Serengil'in hastalığı olarak da bilinen Dumping sendromu, mide ameliyatları sonrasında görülen bir hastalıktır. Seren Serengil'in mide küçültme ameliyatından sonrasında yakalandığı bu hastalığa dair detayları sizler için derledik.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, midenizin tamamını veya bir kısmının alındığı ameliyattan sonra veya kilo vermenize yardımcı olmak için midenizi baypas etmek için yapılan ameliyattan sonra gelişebilen bir durumdur. Durum, özofagus ameliyatı geçirmiş kişilerde de gelişebilir.

Hızlı mide boşalması olarak da adlandırılan damping sendromu, yiyecekler, özellikle şeker, midenizden ince bağırsağınıza çok hızlı geçtiğinde ortaya çıkar.

Dumping sendromlu çoğu insan, yemekten 10 ila 30 dakika sonra karın krampları ve ishal gibi belirti ve semptomlar geliştirir. Diğer insanlar yemekten bir ila üç saat sonra semptomlara sahiptir ve yine de bazılarında hem erken hem de geç semptomlar vardır.

Genel olarak, ameliyattan sonra diyetinizi değiştirerek dumping sendromunu önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Değişiklikler, daha küçük öğünler yemeyi ve yüksek şekerli yiyecekleri sınırlamayı içerebilir. Daha ciddi damping sendromu vakalarında ilaçlara veya ameliyata ihtiyacınız olabilir.

DUMPING SENDROMU BELİRTİLERİ

Dumping sendromunun belirti ve semptomları genellikle yemekten hemen sonra, özellikle sofra şekeri (sakaroz) veya meyve şekeri (fruktoz) açısından zengin bir yemekten sonra ortaya çıkar. İşaretler ve semptomlar şunları içerebilir:

Yemek yedikten sonra şişkinlik veya çok dolu hissetmek

Mide bulantısı

Kusma

Karın krampları

İshal

Kızarma

Baş dönmesi, baş dönmesi

Hızlı kalp atış hızı

Geç dumping sendromu, yüksek şekerli bir yemek yedikten bir ila üç saat sonra başlar. Belirtiler ve semptomlar yemekten çok sonra ortaya çıkar çünkü vücudunuz ince bağırsağınıza giren şekerleri emmek için büyük miktarlarda insülin salgılar. Sonuç düşük kan şekeridir.

Geç dumping sendromunun belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Terlemek

Kızarma

Baş dönmesi, baş dönmesi

zayıflık

Hızlı kalp atış hızı

Bazı insanlar hem erken hem de geç belirti ve semptomlara sahiptir. Ve damping sendromu ameliyattan yıllar sonra gelişebilir.

DUMPING SENDROMU TEDAVİSİ

Tedavi yöntemi kişiden kişiye değişmekle birlikte Dumping sendromunu hafif geçirenlere diyet değişiklikleri ile tedavi uygulanabiliyorken hastalığı ağır seyreden kişilerde ilaç veya cerrahi müdahale uygulanabiliyor.

DUMPING SENDROMU İÇİN DOKTORLA NE ZAMAN İLETİŞİME GEÇİLMELİ?

Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuzla iletişime geçin.

Ameliyat olmasanız bile dumping sendromuna bağlı olabilecek belirti ve semptomlar geliştirirsiniz.

Belirtileriniz diyet değişiklikleriyle kontrol edilmez.

Dumping sendromu nedeniyle büyük miktarda kilo kaybediyorsunuz. Doktorunuz, bir beslenme planı oluşturmanıza yardımcı olması için sizi kayıtlı bir diyetisyene yönlendirebilir.

Dumping sendromunda midenizdeki yiyecekler ve mide suları kontrolsüz, anormal derecede hızlı bir şekilde ince bağırsağınıza hareket eder. Bu genellikle midenizdeki ameliyatla ilişkili değişikliklerle ilgilidir.

Dumping sendromu, herhangi bir mide ameliyatından veya yemek borusunun çıkarılması (özofajektomi) gibi büyük yemek borusu ameliyatından sonra ortaya çıkabilir.