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Düğün Dernek 2 oyuncuları! Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek Sünnet özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek 2: Sünnet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek 2: Sünnet konusu, özeti ve Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek 2: Sünnet filminin detayları… Düğün Dernek 2 oyuncuları!

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DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever.

Türü: Komedi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
  • Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
  • Rasim Öztekin - İsmail
  • Barış Yıldız - Muallim Saffet
  • Devrim Yakut - Hatice
  • Şinasi Yurtsever - Yılmaz
  • İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
  • Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
  • Erdal Tosun - Deli Doktor
  • Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
  • Nükhet Duru - Kendisi
  • Mustafa Keser - Kendisi
  • Hakan Akın - Belediye Başkanı
  • Jelena Bozic - Monica
  • Deniz Erayvaz - Matias
  • Juris Strenga - Leton Dede
  • Zahide Yetiş - Doktor
  • Ali İhsan Varol - Sünnetçi
  • Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Düğün Dernek Sünnet Haberler

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