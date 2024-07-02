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Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası hangi yörenin? Düğün çorbası tarifi!

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Düğün çorbası nedir? Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası hangi yöreye ait? Düğün çorbası sosu nasıl yapılır? Düğün çorbası kaç dakikada pişer? Düğün çorbası içindekiler ve yapılışı gündemde araştırılan lezzetlerden. Peki düğün çorbası malzemeleri nelerdir?

Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası hangi yörenin? Düğün çorbası nedir? Düğün çorbası sosu nasıl yapılır? Düğün çorbası kaç dakikada pişer? Düğün çorbası malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. İşte düğün çorbası ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Düğün çorbası faydalı içeriği ve bol lezzetiyle adından söz ettiren çorbalardan biri.

Düğün Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

  • 1,5 litre su
  • 500 g kuzu gerdan eti

Terbiyesi İçin;

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı su

Üzeri için;

  • Pul biber
  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı

DÜĞÜN ÇORBASI YAPILIŞI

Etleri düdüklü tencereye alın, üzerine suyunuilave ederek kapağını kapatın ve 30-35 dakika pişmeye bırakın. Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alın. Etler soğuduktan sonra didikleyin. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpın. Haşladığınız etin suyunu süzüp, çorba yapacağınız tencereye alın. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbanızı kaynatın. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek, 5 dakika daha kaynatıp ocağa kapatın. Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğunuz sosu gezdirip servis edebilirsiniz.

NOT: Dilerseniz çorbayı içerken sirke de ilave edebilirsiniz.

Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası hangi yörenin? Düğün çorbası tarifi!

DÜĞÜN ÇORBASI NEDİR?

Düğün çorbası, geleneksel Türk mutfağının önemli ve özel yemeklerinden biridir. İçerisinde genellikle kuzu eti, et suyu, un, yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyu gibi malzemeler bulunur. Bu malzemeler sayesinde hem besleyici hem de lezzetli bir çorbadır.

Çorba, et suyunda pişirilmiş kuzu eti parçalarının, terbiyeli bir karışım ile birleşmesiyle hazırlanır. Düğün çorbası, kış aylarında sıcak tutulmak ve soğuk algınlığından korunmak için de tercih ediliyor.

DÜĞÜN ÇORBASI HANGİ YÖRENİN?

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yer alan düğün çorbası, özellikle Trakya'da kuzu eti ile hazırlanır. Köy mutfaklarının vazgeçilmezi olan bu çorba, soğuk kış aylarında vücudu sağlıklı tutmak amacıyla yapılır. Adından da anlaşılacağı üzere, düğün çorbası, düğün ve sünnet gibi kutlamaların olmazsa olmazlarından. Trakya'nın yanı sıra, Bulgaristan'ın Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde, özellikle Rumeli'de de yaygın olarak tüketiliyor.

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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