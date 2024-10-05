Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı?

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DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncu / Rolü
Şahin Irmak Serkan Tekin
İrem Sak Hülya Esen
Gonca Vuslateri Buse Güler
Emre Karayel Tarık Parlak
Onur Buldu Oğuz
Duygu Yetiş Nermin
Salih Kalyon Cemil Tekin
Bilge Şen Züleyha Tekin
Nilgün Belgün Muazzez Güler
Hakan Akın Levent Güler
Ayşenil Şamlıoğlu Nebahat Parlak
Gazanfer Ündüz Kenan Parlak
Beyti Engin Davut
Toprak Sağlam Müjde
Güneş Hayat Füsun Esen
Murat Karasu Yaşar Esen
Hakan Bulut Düğün Fotoğrafçısı İso
Evren Duyal Ayten Tekin
Burcu Altın Cansu
Doğancan Sarıkaya Osman Parlak
Hayko Cepkin Kendisi