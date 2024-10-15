Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatasının içinde ne var?

Dubai çikolatası tarifi ve içinde neler olduğu insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Yüzlerce insan Dubai çikolatasını satın alarak, video çekip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Nedir bu Dubai çikolatasının sırrı ve Dubai çikolatası malzemeleri merak ediliyor. Dubai çikolatası nasıl yapılır, içinde ne var? Dubai çikolatası tarifi nedir? Dubai çikolatası malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Dubai çikolatası, giderek popülerleşen lezzetli ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bir çikolatadır. Çeşitli malzemelerin uyumuyla hazırlanan Dubai çikolatası, özellikle fındık, fıstık ve hurma gibi kuru yemişler ve meyvelerden oluşan bir tatlıdır.

DUBAİ ÇİKOLATASI MALZEMELERİ

200 gram bitter çikolata (isteğe göre sütlü çikolata da kullanılabilir)

100 gram süt kreması

1 yemek kaşığı tereyağı

50 gram kavrulmuş fındık

50 gram tuzsuz Antep fıstığı

10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış ve küçük doğranmış)

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş hindistancevizi veya kakao (dış kaplama için)

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırarak benmari usulü eritin. Eriyen çikolataya tereyağı ekleyip karıştırın.

Süt kremasını ayrı bir tencerede ısıtın, ancak kaynatmamaya dikkat edin. Isınan kremayı eritilmiş çikolataya ekleyip karıştırın.

Küçük doğranmış hurma, kavrulmuş fındık ve Antep fıstığını çikolata karışımına ekleyin. Vanilya özünü ve balı da ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız çikolata karışımını yağlı kağıt serili bir kaba dökün ve üzerini düzleyin. Ardından buzdolabında en az 2-3 saat soğumaya bırakın.

Soğuyan çikolatayı küçük kareler halinde kesin. Üzerine isteğe göre rendelenmiş hindistancevizi veya kakao serpebilirsiniz.

DUBAİ ÇİKOLATASININ İÇİNDE NE VAR?

Dubai çikolatası, temelde kaliteli çikolata ve kuru yemişlerle hazırlanır. İçinde genellikle kavrulmuş fındık, Antep fıstığı, hurma gibi tatlı meyveler bulunur. Bu malzemeler, çikolatanın zengin ve tatmin edici bir lezzet sunmasını sağlar.