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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı?
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DSİ işçi alım kura sonuçları ve işçi alım listesi açıklandı mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılında farklı pozisyonlarda toplam 515 işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, DSİ işçi alım kura sonuçları nereden öğrenilir?

DSİ ilanına göre, 263 işçi noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle, 252 işçi ise yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda belirlenecek. Kura çekimi tamamlandı ve başvuru yapanlar isim listesine odaklandı. DSİ işçi alımı 2024 isim listesi açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

DSİ İŞÇİ ALIMI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçları, DSİ işçi alım sürecini yakından takip edenlerin gündeminde. Noter kurasıyla belirlenen 263 işçi arasında sürveyan, sondaj işçisi ve teknisyen gibi pozisyonlar yer alırken, sınavla alınacak 252 işçi arasında ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri bulunuyor.

DSİ işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi, https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden duyurulacak. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama işlemleriyle ilgili bilgi ve belgeler, Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan resmi tebligat yerine geçerli sayılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

2024 yılı işçi alımı için noter kura çekimi duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre, DSİ işçi alımı kura çekimi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da başlayacak. Çekiliş, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km, Kuyulu Mahallesi, Efeler/AYDIN) kampüsündeki konferans salonunda, noter yetkilileri ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

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