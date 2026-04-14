Dörtyol'da aranan hükümlü yakalandı

Dörtyol’da aranan hükümlü yakalandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hakkında 13 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan E.Ş.’nin, “kilitlenmek suretiyle hırsızlık”, “mala zarar verme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 11 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

Şahsın ayrıca 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 6 bin TL adli para cezası olduğu tespit edildi. Uzun süredir aranan E.Ş.’nin yakalanmasıyla önemli bir dosya daha sonuçlandırılmış oldu.

YAKALANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan E.Ş., ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Haber: Hüseyin Zorkun

