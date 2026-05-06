Dörtyol kaymakamı Keklik’ten kültür ve turizm ziyareti

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Kaymakam Refiki Tamer Zorkalkan ile birlikte Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü H. Abdullah Dinç’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette bölgenin kültürel değerleri ve turizm alanında yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

HATAY’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ ELE ALINDI

Ziyaret kapsamında Hatay’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile özellikle Dörtyol ilçesinin turizm açısından taşıdığı potansiyel detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşmede, bölgedeki kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, Hatay’ın turizmde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Keklik ve Refiki Zorkalkan’a teşekkür etti. Görüşmede, ilerleyen süreçte hayata geçirilebilecek projeler ve koordinasyon çalışmaları üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve bölgenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerinin güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun