Haberler

Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız Haber Videosunu İzle
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'deki bir iş yerinde 2006'da çıkan yangından sonra domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan ile bıçaklanıp koli bandıyla sarıldığı tespit edilen Hacer Eginay cinayetleri, olay yerinde koli bandındaki parmak izlerinin yeniden incelenmesiyle aydınlatıldı. 3 kişi tutuklanırken, bir şüphelinin polisteki ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi.

Sarıyer'de 2006 yılında bir iş yerinde çıkan yangının ardından domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Yunis Doğan (40) ile bıçaklandıktan sonra koli bandıyla sarıldığı tespit edilen Hacer Eginay (23) cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan koli bandındaki parmak izlerinin gelişen teknolojiyle yeniden incelenmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin polis ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

ÇİFTE CİNAYET 19 YIL SONRA AYDINLATILDI

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde, 17 Aralık 2006'da bir iş yerinde çıkan yangının ardından içeride iki ceset bulundu. Yapılan incelemelerde, tabelacılık yapan Yunis Doğan'ın boğularak öldürüldüğü ve domuz bağı şeklinde bağlanarak yakıldığı belirlendi. Alt katta bulunan diğer cesedin ise Hacer Eginay'a ait olduğu ve 57 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra koli bandıyla sarılarak ateşe verildiği tespit edildi.

DOSYA O TARİHTE FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan araştırmada şüphelilerle ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılmadı. Cesetlerin domuz bağı ile bağlanması nedeniyle olayın yasa dışı örgütler tarafından yapıldığı değerlendirildi. Ancak dosya bu tarihe kadar faili meçhul olarak kaldı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA DOSYA TEKRAR AÇILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın geçmişte faili meçhul olarak kalan dosyaların çözülmesi talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip olayla ilgili titiz bir çalışma yürüttü.

BANTTAKİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

O tarihte öldürülen Yunis Doğan'ın yanmış cesedinin ayak kısmına sarılan ve alevlerden etkilenmeyen koli bandı üzerinde bulunan parmak izi, gelişen teknoloji sayesinde tekrar incelendi. Yapılan çalışmalarda parmak izinin Rüstem Ş.(40)'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine polis, Rüstem Ş.'yi takibe aldı. O tarihte askerliğini İzmir'de yaptığı tespit edilen Rüstem Ş.'nin olaydan birkaç gün önce teskere aldığı belirlenirken kullandığı cep telefonu numarası da tespit edildi. Bu numaranın HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu polis olay karışan Cavit G.(41) ve İran uyruklu Mohsen F.(57)'nin isimlerine ulaştı.

SAĞLIK İÇİN TOPLANAN PARA YÜZÜNDEN HUSUMETLERİ VARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mohsen F.'nin bir süre Yunis Doğan'ın yanında çalıştığını ve hastalığı nedeniyle Yunis Doğan tarafından toplanan yardım paralarının kendisine verilmemesi üzerine aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ "ABİ BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler Rüstem Ş., Cavit G. Ve Mohsen F.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Rüstem Ş.'nin kendisini yakalayan polislere "Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız" dediği öğrenildi.

CİNAYETLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ifadesinde ölen kişileri tanımadığını söyleyen Rüstem Ş., "Cavit benim eski ortağım ve arkadaşım. Cavit'in tanıdığı Mohsen adlı kişiyle de beni o tanıştırdı. Bir gün ben iş ararken Mohsen, Maslak'ta bir arkadaşının olduğunu işçi aradığını ona gitmemi istedi. Ben de verilen adrese gittim. Asma katta daha önce patron olduğunu söyleyen Yunis Doğan'la konuştum. Ona iş aradığımı söyledim. Bu arada beni Mohsen'in gönderdiğini söyleyince bir anda tutumu değişti. Daha önceden aralarının bozuk olduğunu orada öğrendim" dedi.

"KADINI MOHSEN ÖLDÜRDÜ"

Kendisi halen iş yerindeyken Cavit ve Mohsen'in de iş yerine geldiğini anlatan Rüstem Ş., "Hep birlikte konuşurken bir anda ortam gerildi. İş yerinde bulunan kadın, Mohsen'le ağız dalaşına girince Mohsen bir anda silahını çekti. Kadını tehdit ederek aşağı götürdü. Ben önce yukarıda kaldım. Ancak bir süre sonra aşağı inince kadının acı içinde bağırdığını ve Mohsen tarafından bıçaklandığını gördüm. Mohsen kadına 'Bunlar senin iyi günlerin' diye bağırıyordu. Korkarak oradan kaçtım" dedi.

"BENİ TEHDİT EDİP SUSTURDULAR"

Şüpheli Rüstem Ş.'nin ifadesinin devamında cesedin bantlanmasında yardım ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeterya gittiği belirlenirken şüphelilerden Rüstem Ş.'nin "Bana sessiz olmamı, bu konu hakkında kimseyle konuşmamamı istediler. Ertesi gün gazetelerden bir iş yerinde yangın çıktığını ve iki ceset çıktığını öğrendim. Onlara bu konuyu sorduğumda orası bizim gittiğimiz yer dediler" dedi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem Ş.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak suçundan cezaevine girdiği ayrıca 4 ayrı kadını ısrarla takip etmek suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güvenlik
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 398.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik

Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik
Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto

Doların üzerindeki resme dikkat
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi

Komşuda büyük panik: Yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

'Pes' dedirten ilan! Bu harabe için istediğini tahmin dahi edemezsiniz
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.