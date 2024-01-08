Dominik polisi Survivor ekibine neden baskın düzenlendiği merak ediliyor. Acun Ilıcalı, pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde, ada konseyi sırasında Dominik'te Survivor ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu. Dominik polisi Survivor ekibine neden baskın düzenlendi? Detaylar haberimizdedir…

DOMİNİK POLİSİ SURVIVOR EKİBİNE NEDEN BASKIN DÜZENLENDİ?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star ekibine Dominik polisi tarafından baskın yapıldı. "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" diyerek sözlerine başlayan Acun Ilıcalı, bir telefon aldığını ve ekibine polis baskını yapıldığını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2024, geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Daha ilk bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelelerine sahne olan programda yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu.

Dominik'te "Survivor" ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." sözleriyle büyük merak uyandırdı.