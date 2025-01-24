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Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? Dolunay Soysert nereli, hangi dizilerde oynadı?

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Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla soruşturma açıldı. Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Soysert, Türk sinema ve dizi sektörünün önde gelen isimlerindendir. Peki, Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? Dolunay Soysert nereli, hangi dizilerde oynadı?

Dolunay Soysert neden ifadeye çağrıldı ve Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ardından, Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?

Dolunay Soysert, 25 Mart 1973 tarihinde Adana'da Çerkez kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 3-4 yaşlarında babasının işi nedeniyle Adana'dan ayrılıp Ankara'ya yerleştiler. Orta ve lise eğitimini İstanbul Özel Moda Kolejinde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Amerika´da Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

Dolunay Soysert'in seyirci ile tam manada tanışması "Cumhuriyet" adlı filmde canlandırdığı "Latife Hanım" karakteriyle olmuştur. Bu filmden önce Soysert, "Sekizinci Saat"te "Yasemin", "Kaygısızlar"da "Hostes", Çılgın Bediş"te "Mihrace", "Baskül Ailesi"nde "Arzum" karakterlerini canlandırarak başarılı bir performans sergilemiştir.

31 Mart – 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu eşi Sinan Tuzcu ile yapmıştır.

13-23 Mart 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Ankara Uluslararası Film Festivali açılış törenini Dolunay Soysert ve Emre Karayel sundu. 13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri töreni sunuculuğunu yaptı.

2008 yılında Bosch'un reklam filminde eşi Sinan Tuzcu ile birlikte oynadı. Dolunay Soysert, 9 Temmuz 2006 tarihinde oyuncu Sinan Tuzcu ile evlendi.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu eşi Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır.

Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? Dolunay Soysert nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ödülleri :

2005 – 9. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü

2004 – Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü

2007 – 9. Eyüpoğlu Tiyatro Buluşması Yılın En İyi Tiyatro Sanatçısı Ödülü

Tiyatro Oyunları :

2015 – Personel : Mike Bartlett – Craft Tiyatro

2012 – Çehov Makinası : Matei Vi?niec – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 – CAM : Levent Kazak – Tiyatro GAGA

2008 – Sürmanşet : Sürmanşet – İstanbul Halk Tiyatrosu

2007 – Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu

2005 – Ayşe Opereti : Muhlis Sebahattin

2004 – Buluşma : Terry Johnson – Dostlar Tiyatrosu

– Silvanlı Kadınlar : İsmail Kaygusuz – İstanbul Şehir Tiyatrosu

– Kibarlık Budalası : Moliere – İstanbul Şehir Tiyatrosu

– İbiş'in Rüyası : Tarık Buğra – İstanbul Şehir Tiyatrosu

– Elma Dersem Çık : Akbank Çocuk Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri:

2017 – Kayıtdışı (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (TV Dizisi)

2016 Kor (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (TV Dizisi)

2015 – Son Çıkış (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (TV Dizisi)

2014 – Urfalıyım Ezelden (TV Dizisi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (Mualla Eyüpoğlu) (Sinema Filmi)

2013 – Kayıp (Leyla Şarman Özdemir) (TV Dizisi)

2012 – Ölümden Kalma (Sinema Filmi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 – Yarım Kalan Mucize (Sinema Filmi)

2011 – Başrolde Aşk (TV Dizisi)

2010 – Veda (Sinema Filmi)

2010 – Kavşak (Sinema Filmi)

2009 – Orada (Sinema Filmi)

2009 – Açık Mutfak (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı (TV Dizisi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşk (Sinema Filmi)

2006 – Tövbe (2) (TV Filmi)

2006 – Hacı (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (TV Dizisi)

2005 – Yine de Aşığım (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kalpler Durağı (TV Dizisi)

2004 – Zor Adam (TV Filmi)

2004 – Yürek Çığlığı (TV Filmi)

2004 – Omuz Omuza (TV Dizisi)

2004 – Kalbin Zamanı (Sinema Filmi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 – Sultan Makamı (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)

1999 – Kuzgun (TV Dizisi)

1998 – Cumhuriyet (Sinema Filmi)

1997 – Baskül Ailesi (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1994 – Sekizinci Saat (Sinema Filmi)

1994 – Kaygısızlar (TV Dizisi)

Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında? Dolunay Soysert nereli, hangi dizilerde oynadı?
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