Dolunay ne zaman? 2025 Dolunay hangi güne denk geliyor, saat kaçta?

Astroloji dünyasında heyecanla beklenen Kova Dolunayı yaklaşıyor. Ay döngüsünün Güneş takvimiyle tam olarak örtüşmemesi nedeniyle dolunay ve yeni ay tarihleri her ay değişkenlik gösteriyor. Bu da gökyüzü olaylarını takip edenler için her dönemi ayrı bir merak konusu haline getiriyor. Şimdi gözler, Kova burcunda gerçekleşecek dolunayın tarihine ve saatine çevrildi. Dolunay ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN?

Astroloji tutkunlarının ve gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ağustos ayı dolunayı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu dolunay, Kova burcunun ev sahipliğinde meydana gelecek ve hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli farkındalıklar getirebilir. Ay'ın tüm yüzünü gösterdiği bu dönem, enerjilerin yoğunlaştığı, duyguların derinleştiği ve içsel konuların su yüzüne çıktığı bir zaman dilimini temsil eder.

KOVA DOLUNAYI SAAT KAÇTA?

Gökyüzü meraklılarının ve astroloji tutkunlarının dikkatle beklediği Ağustos ayı dolunayı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Kova burcunda gerçekleşecek. Ay, Kova burcunun 7. derecesinde dolunay evresine ulaşacak ve saat 23:36'da tam parlaklığına kavuşacak. Bu özel an, ayın en enerjik ve etkileyici zamanlarından biri olarak kabul ediliyor.

KOVA DOLUNAYI NEREDEN İZLENİR?

Açık ve Geniş Bir Alan Seçin:

Dolunayı izlemek için şehir ışıklarından uzak, açık bir alan tercih etmek en iyisidir. Parklar, tepeler veya kırsal bölgeler gibi geniş görüş alanı olan yerler, Ay'ın tüm parlaklığıyla rahatça gözlemlenmesini sağlar.

Hava Koşullarını Kontrol Edin:

Bulutsuz ve temiz bir gece, dolunayın net ve parlak görünmesi için şarttır. Hava durumunu önceden kontrol ederek, açık bir gökyüzüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Doğu veya Güneydoğu Yönüne Bakın:

Dolunay, genellikle gün batımından sonra doğudan yükselir ve gece boyunca gökyüzünde süzülür. Kova burcundaki dolunayı izlemek için doğu ve güneydoğu ufkunu gözlemlemek faydalı olacaktır.

Teleskop veya Dürbün Kullanabilirsiniz:

Eğer varsa, teleskop veya dürbünle Ay'ın yüzeyindeki kraterleri ve detayları daha yakından görmek mümkündür. Ancak çıplak gözle de dolunayın ihtişamını keyifle izleyebilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

10 Temmuz tarihinde, Oğlak burcunun enerjileri altında gerçekleşen dolunayın üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bu süre zarfında, dolunayın getirdiği etkiler hayatlarımızda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Oğlak burcundaki dolunay, disiplin, sorumluluk ve hedef odaklı enerjileri ön plana çıkarırken, birçok kişi için kariyer, iş hayatı ve uzun vadeli planlar açısından önemli farkındalıklar yaratmış olabilir.