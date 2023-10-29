DOLMABAHÇE SARAYI KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100 yaşına giriyor. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, Dolmabahçe Sarayı kaça kadar açık ve 29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi ve Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri! Dolmabahçe Sarayı kaça kadar açık?

29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi ve Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri gündeme geliyor. Dolmabahçe Sarayı kaça kadar açık ve Dolmabahçe Sarayı kaça kadar kapalı olacağı merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri! Dolmabahçe Sarayı kaça kadar açık? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM DOLMABAHÇE SARAYI ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 2023 Pazar günü Saat 09.00'dan 19.23'e kadar Türkiye vatandaşı kimlik kartını gösteren tüm yerli ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ

Açılış Saati- 09:00

Kapanış Saati- 17:30

Son çıkış saati-18:00

Kapalı Günler- Pazartesi

DOLMABAHÇE SARAYI KAÇA KADAR AÇIK?

Dolmabahçe Sarayı Pazartesi günü hariç, sabah saat 09:00 itibaren ziyarete açılıyor. Ziyaretler saat 17.30'a kadar sürüyor.