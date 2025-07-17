Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?

Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?
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Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Son dönemde çalışan annelerin en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. Özellikle memurlar açısından doğum izninin süresinin artırılması gündeme gelmiş durumda. "Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?" sorusu, sosyal medya ve haber platformlarında sıkça aratılıyor.

Memur doğum izni 1 yıl olacak mı sorusu, hem kamu çalışanlarını hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında doğum izninin 16 haftadan 1 yıla çıkarılması planlanıyor. Peki, Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı? İşte detaylar...

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 1 YIL OLACAK?

Doğum izni süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalar, özellikle doğum sonrası annelerin iş yaşamına dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması, kısmi çalışma hakkının genişletilmesi ve kreş desteği gibi konular masada yer alıyor.

Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?

MEMUR DOĞUM İZNİ 1 YIL OLACAK MI?

Kreş teşviki, esnek mesai ve hibrit çalışma gibi başlıklar, kadın istihdamını artırmak ve annelere iş-özel hayat dengesini sağlamak amacıyla değerlendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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