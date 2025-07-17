Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?
Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Son dönemde çalışan annelerin en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. Özellikle memurlar açısından doğum izninin süresinin artırılması gündeme gelmiş durumda. "Memur doğum izni 1 yıl olacak mı?" sorusu, sosyal medya ve haber platformlarında sıkça aratılıyor.
Memur doğum izni 1 yıl olacak mı sorusu, hem kamu çalışanlarını hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında doğum izninin 16 haftadan 1 yıla çıkarılması planlanıyor. Peki, Doğum izni ne zaman 1 yıl olacak? Memur doğum izni 1 yıl olacak mı? İşte detaylar...
DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 1 YIL OLACAK?
Doğum izni süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalar, özellikle doğum sonrası annelerin iş yaşamına dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması, kısmi çalışma hakkının genişletilmesi ve kreş desteği gibi konular masada yer alıyor.
MEMUR DOĞUM İZNİ 1 YIL OLACAK MI?
Kreş teşviki, esnek mesai ve hibrit çalışma gibi başlıklar, kadın istihdamını artırmak ve annelere iş-özel hayat dengesini sağlamak amacıyla değerlendiriliyor.