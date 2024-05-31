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Doğum izni kaç gün, uzatılacak mı? Memur ve özel sektörde çalışan ebeveynlere doğum izni kaç hafta?

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Anne ve babalar için doğum izni kaç gün, kaç hafta olduğu merak ediliyor. Memur ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni kaç gün olduğu gündeme geliyor. Doğum izni uzatılacak mı, kaç hafta olacağı araştırılıyor. Peki, 2024 Doğum izni kaç gün, uzatılacak mı? Memur ve özel sektörde çalışan ebeveynlere doğum izni kaç hafta?

Türkiye'de çalışan anne ve babalar için doğum izni kaç gün olduğu gündeme gelirken 2024 doğum izni uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Memur ve özel sektörde çalışan ebeveynlere doğum izni kaç hafta olduğu araştırılırken doğum izni kaç gün olduğu anneler tarafından gündeme geliyor. Doğum izni kaç gün? 2024 Doğum izni uzatılacak mı?

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI?

Türkiye'de özel sektörde çalışan kadınlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyorlar. Bu izne ek olarak, 6 aylık ücretsiz izin hakkı da mevcut. Kamuda çalışan kadın memurlar da 16 haftalık doğum izni hakkından faydalanabiliyor. Çoğul gebeliklerde, yani ikiz veya üçüz gebeliklerde bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

AK Parti'nin bu hafta sonu Kızılcahamam'da düzenleyeceği istişare kampında bu konunun da ele alınacağı belirtiliyor. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleriyle ilgili yaşanabilecek tereddütlerin dikkate alınması ve bu konuda sağlanabilecek devlet desteklerinin de gündeme getirilmesi beklenmekte.

Doğum izni kaç gün, uzatılacak mı? Memur ve özel sektörde çalışan ebeveynlere doğum izni kaç hafta?

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Türkiye'de anneler için mevcut doğum izni süresi 16 hafta olarak belirlenmiştir. Özel sektörde çalışan babalar için baba izni 5 gün, memur babalar için ise 10 gün olarak hesaplanmaktadır.

Konuyla ilgili olarak dört bakanlık çalışmalarına başladı. Etki analizi için adımlar atıldı. Hazırlanacak yol haritası çerçevesinde, kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılmasının getireceği ek maliyetler, ülke genelindeki çalışan kadın sayısı, doğum oranları ve işten uzak kalma sürelerinin etkileri değerlendirilecektir.

Doğum izni kaç gün, uzatılacak mı? Memur ve özel sektörde çalışan ebeveynlere doğum izni kaç hafta?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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