Doğubayazıt İlçesinde Çetenli ve Dağdelen Grup Köy Yoları Asfaltlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Çetenli-Dağdelen grup köy yolunun 3,5 kilometrelik bölümünde binder tabakası asfalt çalışması tamamlandı. Ağrı İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma kapsamında yolun altyapısı ve drenaj sistemi de güçlendirildi.

Çalışmayla birlikte özellikle köylerin ulaşımında kullanılan güzergâhın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yağmur ve kar sularının yolu olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla altyapı imalatları da gerçekleştirildi.3 menfez ve 90 metre betonarme kanalYol güzergâhında 3 adet menfez yapılırken, toplam 90 metre uzunluğunda betonarme açık kanal inşa edildi.

Bu çalışmalar sayesinde yüzey ve yağmur sularının kontrollü biçimde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amaçlandı.

Ağrı İl Özel İdaresi, yapılan çalışmaların özellikle kırsal bölgelerde kar ve yağmur sularının yollarda oluşturabileceği hasarı azaltacağını ve Çetenli-Dağdelen grup köy yolunun kullanım ömrüne katkı sağlayacağını belirtti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu