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Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Peki, Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli deprem nedeniyle bölge halkı sokaklara çıktı. 7 büyüklüğündeki deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?

DOĞU TÜRKİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU, ÖLEN VAR MI?

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, Türkiye saati ile 21.09'da, Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Sincan Uygur-Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.

Ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?

HALK SOKAKLARA İNDİ

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Çin'in Aykol kasabası olarak güncelledi.

Osman Demir
Osman Demir
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