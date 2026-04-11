Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

Stand-up gösterileri ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Doğu Demirkol, Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu ve çocukluk yıllarına dair yaşadığı utanç verici anıyı ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. Ünlü komedyenin samimi itirafları hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.

“NE SATTIĞIMI ANLATIRKEN UTANIYORDUM”

Ankara’da bir akrabalarında kaldığı dönemi anlatan Demirkol, küçük yaşta kendisine verilen bir görevin onda derin bir utanç duygusu yarattığını söyledi:

“Beni markette tuvalet deliği kapağı satmaya koydular. İlkokuldaydım ve ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum.”

KIPKIRMIZI OLDUĞUNU ANLATTI

O anlarda yaşadığı duyguları gizleyemediğini ifade eden ünlü komedyen, “Kıpkırmızı şekilde o ürünün başında duruyordum. Ben çocuğum, o yaşta bunu yaşamak benim için çok zordu” sözleriyle dikkat çekti.

“EGOM KÖRELSİN DİYE YAPTIRDI”

Yaşadığı durumun bilinçli bir tercih olabileceğini düşündüğünü söyleyen Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Galiba beni şımarık bulduğu için özellikle bunu yaptırdı. Egom körelsin diye çok uğraştı.”