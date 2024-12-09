Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı?

Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Doğan Cem, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Doğan Cem evlatlık mı? Detaylar haberimizdedir...

DOĞAN CEM EVLATLIK MI?

Katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla hafızalara kazınan Doğan Cem, anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına yönelik sorular üzerine evlatlık olduğunu açıkladı. Ünlü isim paylaşımında "Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Ne utanıyorum ne üzülüyorum" dedi.

DOĞAN CEM KİMDİR?

Doğan Cem, 1997 yılında doğmuş ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi almış ve Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünde eğitim görmüştür. Lisans 2. sınıfa kadar Zonguldak'ta eğitim alan Doğan Cem, 2017 yılında İstanbul'a yerleşerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünü birincilikle kazanmış ve 2022 yılında mezun olmuştur.

Eğitim sürecinde, mezzo soprano Lynn Trepel Çağlar, Prof. Leyla Pınar Tansever ve Kaan Buldular gibi önemli isimlerle çalışmıştır. Barok müziğe yoğunlaşan Doğan Cem, İstanbul Barok Aryalar Şan Yarışmasında mansiyon, üçüncülük ve birincilik ödülleri kazanmış, İzmir Ulusal Genç Solistler Yarışmasında ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, İtalya'da düzenlenen World Singing Vincero Competition'da finalist olmuştur.

Solo konserlerini Süreyya Operası, Grand Pera, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi gibi mekanlarda gerçekleştiren sanatçı, aynı zamanda şan eğitmenliği, vokal koçluğu ve stüdyo kayıt koçluğu yapmaktadır. Barok müzik konserlerinde aktif olarak solistlik yapan Doğan Cem, kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla single çalışmalarına yoğunlaşarak müzik kariyerine devam etmektedir.