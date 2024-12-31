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Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?
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Yılbaşı gecesi televizyonda yer alacak programlar, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Eğlence dolu yılbaşı özel yayınlarının yanı sıra, sevilen ünlülerin yer aldığı talk showlar ve konserler de ekranlarda olacak. Peki, Diziler neden yok, bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi için televizyon kanallarının program akışı merak konusu oldu. Özellikle yılbaşında hangi dizilerin yayınlanacağı ve özel programların olup olmayacağı izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Diziler neden yok, bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

DİZİLER NEDEN YOK?

Televizyon kanalları reklam bütçelerini ayarladıkları için yüksek bütçeli yapımların yeni bölümünü yayınlamıyor ve dizi oyuncuları da yeni yıl tatili yapmış oluyor.

Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi günü birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

30 Aralık – 5 Ocak Haftası yayın akışları henüz açıklanmadı. Yayın akışları açıklandığında dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşecek.

Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

31 ARALIK'TA TV'DE HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

Kanal D'deSibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'lunun yer aldığı "Şarkılar Bizi Söyler" programı yayınlanacak.

Star TV'de "Alice Müzikali"ni TV'de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

ATV'de yılbaşı gecesi Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması yayınlayacak.

TV8'de "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı olacak. Programın jüri koltuğunda ise Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola oturacak.

Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu?

HANGİ DİZİLER YOK?

Bu akşam Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbulve Bahar dizilerinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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