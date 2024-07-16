Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı?

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DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA OLAYI NEDİR?

Diyarbakır'da 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin göğsünden üç kez bıçaklanarak öldürüldü. Çay ocağına giderek hiçbir şey söylemeden Ramazan Pişkin'i göğsünden üç kez bıçaklayan zanlının, çeşitli suçlardan 9 kaydı olduğu ve annesini darp ettiği gerekçesiyle de arandığı öğrenildi.

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCANIN KATİLİ KAÇ YIL CEZA ALDI?

31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava, bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkeme heyeti, Baykut hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, Erkan Baykut'u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yargılama sürecinde sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirten mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamadı.