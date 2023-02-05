Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Diyarbakır'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Diyarbakır'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil edildi mi? Diyarbakır'da okullar yarın tatil mi?

Diyarbakır'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Diyarbakır'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Diyarbakır'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Diyarbakır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil edildi mi? Diyarbakır'da okullar yarın tatil mi?

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da okulların tatil edildiğine dair valilik tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Fakat yapılabilecek açıklamalar dahilinde okulların tatil olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gözler valiliğe çevrilmiş durumda. Yaşanan sıcak gelişmeleri Haberler.com üzerinden takip edebilirsiniz.

GÜNCELLEME: Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır kent genelinde de okullar tatil edildi.