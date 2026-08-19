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Diyarbakır'da İşçi Eyleminde 778 Gün: 'Zulme Son Verin'

Diyarbakır'da İşçi Eyleminde 778 Gün: 'Zulme Son Verin'
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Dem Partili belediyelerin işten çıkardığı işçiler 778 gündür Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor. Sendika, yeni alımlar yapılırken işçilerin işe iade edilmemesini çelişki olarak nitelendirip mahkeme kararlarının uygulanmasını istedi.

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler, 778 gündür Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğündeki eylemde, belediyelerin son işçi alımlarına tepki gösterildi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, belediyelerin 'kadro fazlası var' diyerek işçi kıyımına kılıf bulmaya çalıştığını ancak her gün yeni alım yaparak çelişkiye düştüğünü söyledi. Dinç, 'İşçi fazlası var diyerek kıyım yapanlar her gün yeni alım yapıyor. Samimiyet ve vicdan bunun neresinde?' dedi.

Mahkeme kararlarına rağmen işçilerin işe iade edilmediğini vurgulayan Dinç, 'Haksız yere işten atıyorsunuz, mahkemeleri kazanıyorlar, kararları uygulanmıyor ve her gün onlarca yeni alım yapıyorsunuz. Bu zulme son verin, hiçbir şey yapmıyorsanız bari mahkeme kararlarını uygulayın' diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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