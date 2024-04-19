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Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan olaylara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı. Peki, Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Belediye Meclisi salonunda çekilen görüntülerde Türk bayrağının kaldırılmış olması infial yaratırken, İçişleri Bakan Yerlikaya'dan da ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, iddialarla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini ifade etti. Peki, Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı?

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BAYRAK OLAYI NEDİR?

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı?

NE OLDU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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