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DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi?

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Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi?

DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

  • (DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | %54
  • (AK Parti) Mehmet Halis Bilden | %29
  • (HÜDA-PAR) Faruk Dinç | %5
  • (YRP) Hikmet Kaplan | %2
  • (Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | %1,5
  • (CHP) Cafer Pekdemir | %1
  • (İYİ Parti) Ahmet Çakır | %0,5
  • (ZP) Mahmut Tatar | %0,5
  • (DEVA) Cenap Ekinci
  • Diğer Adaylar | %1
  • Kararsız/Cevap Yok | %5

VAN ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

  • (DEM) Neslihan Şedal/Abdullah Zeydan | %48
  • (AK Parti) Abdulahat Arvas | %31
  • (YRP) Abdullah Sadıksoy | %4
  • (CHP) Şükrü Şahar | %3
  • (İYİ Parti) Abdullah Akbaş | %3
  • (HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | %3
  • (ZP) Mehmet Emin Özbey | %1
  • (DEVA) Erkan İrven | %1
  • (Saadet Partisi) Özay İlhan | %0,5
  • Diğer Adaylar | %0,5
  • Kararsız/Cevap Yok | %5

MARDİN ANKET SONUÇLARIDA HANGİ ADAY ÖNDE?

  • (DEM) Ahmet Türk | %45
  • (AK Parti) Abdullah Erin | %42
  • (CHP) Ömer Durak | %2
  • (YRP) İbrahim Atmaca | %2
  • (İYİ Parti) Süleyman Akar | %1
  • (Saadet Partisi) M. Ali Kılıç | %1
  • (DEVA) Abdulkadir Kerimoğlu | %1
  • Diğer Adaylar | %1
  • Kararsızım/Cevap Yok | %5
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi DEM Parti AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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