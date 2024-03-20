DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi?

Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi?

DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

(DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | %54

(AK Parti) Mehmet Halis Bilden | %29

(HÜDA-PAR) Faruk Dinç | %5

(YRP) Hikmet Kaplan | %2

(Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | %1,5

(CHP) Cafer Pekdemir | %1

(İYİ Parti) Ahmet Çakır | %0,5

(ZP) Mahmut Tatar | %0,5

(DEVA) Cenap Ekinci

Diğer Adaylar | %1

Kararsız/Cevap Yok | %5

VAN ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

(DEM) Neslihan Şedal/Abdullah Zeydan | %48

(AK Parti) Abdulahat Arvas | %31

(YRP) Abdullah Sadıksoy | %4

(CHP) Şükrü Şahar | %3

(İYİ Parti) Abdullah Akbaş | %3

(HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | %3

(ZP) Mehmet Emin Özbey | %1

(DEVA) Erkan İrven | %1

(Saadet Partisi) Özay İlhan | %0,5

Diğer Adaylar | %0,5

Kararsız/Cevap Yok | %5

MARDİN ANKET SONUÇLARIDA HANGİ ADAY ÖNDE?