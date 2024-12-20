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Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025?

Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025?
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2024 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) Alımı Sınav Duyurusu yayınlandı. Peki, Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) alımı yapılacaktır.Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025?

DİYANET İMAM ALIMI NE ZAMAN?

Başvurularda lisans mezunları için KPSSP123, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve ortaöğretim mezunları için ise KPSSP122 puan türünden en az 50 puan şartı aranacak.

Öte yandan başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında online olarak alınacak.

Başvurular sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Diyanet İmam alımı ne zaman, kaç imam alınacak 2025?

DİYANET 4 BİN PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

• 100 Kişi İlahiyat Fakültesi Mezunu ve Hafız,

• 2 bin 400 Kişi İlahiyat Fakültesi Mezunu

• 100 Kişi İlahiyat Ön Lisans Mezunu ve İmam Hatip Lisesi ve de Hafız

• 200 Kişi İlahiyat Ön Lisans ve İmam Hatip Lisesi

• Bin 200 İmam Hatip Lisesi ve Hafız olma şartları alacak.

Adaylardan 657 saylı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar istenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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