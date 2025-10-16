Diwali festivali nedir, neden kutlanır? Diwali festivalinde ne yapılır?

Diwali festivali nedir? Hindistan'da her yıl büyük bir katılımla gerçekleşen Divali festivali, ülkenin en önemli dini bayramlarından biri olarak biliniyor. Beş gün süren festival, Hindu takvimine göre Ashvin ayının 13. gününde başlıyor.

DİWALİ FESTİVALİ NEDİR?

Divali, kökeni Hindistan'a dayanan ve Hindular tarafından kutlanan bir ulusal festivaldir. "Işık festivali" olarak anılan bu özel dönem, Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününde, karanlık iki haftanın başlangıcında kutlanmaktadır. Her yıl aynı dönemde düzenlenen bu kutlama, hem dini hem de kültürel yönüyle ülke genelinde büyük bir önem taşır.

Beş gün boyunca devam eden festival, sadece manevi anlamı nedeniyle değil, aynı zamanda yeni yıl kutlamalarına da öncülük etmesiyle bilinir. Bu yönüyle Divali, Hindistan'da yeni bir başlangıcın simgesi olarak görülür. Her yıl yüz binlerce kişi, ışıklarla süslenmiş evlerde ve sokaklarda bu özel günleri kutlamak üzere bir araya gelir.

DİWALİ FESTİVALİ NEDEN KUTLANIR?

Divali, Hindular için kutsal kabul edilen bir dönemin başlangıcını temsil eder. Festival, karanlık günlerin sona erip ışığın galip geldiği bir süreci simgeler. Bu nedenle, "Işık Festivali" olarak adlandırılan Divali, hem maneviyatı hem de umut dolu bir yılı karşılamayı simgeler niteliktedir.

Hindistan genelinde yeni yılın yaklaşmakta olduğunu hatırlatan Divali, aynı zamanda toplumun birlik ve dayanışma duygularını güçlendiren bir bayramdır. Bu dönemde insanlar evlerini ışıklarla süsler, çeşitli dini törenlere katılır ve aileleriyle birlikte bu anlamlı günleri kutlar.

DİWALİ FESTİVALİ'NDE NELER YAPILIR?

Beş gün süren Divali festivali boyunca Hindistan'ın dört bir yanında ışık gösterileri düzenlenir. Evler ve sokaklar renkli lambalarla, mumlarla ve süslemelerle donatılır. İnsanlar yeni kıyafetler giyer, geleneksel yemekler hazırlanır ve aile fertleriyle bir araya gelinir. Bu süreçte tapınaklarda dualar edilir ve tanrılara adaklar sunulur.

Festival süresince her günün kendine özgü bir anlamı bulunur. İlk gün temizlik ve hazırlıklarla geçerken, sonraki günlerde ziyaretler, hediyeleşmeler ve dini törenler düzenlenir. Diwali'nin son günü ise genellikle yeni yıl kutlamalarıyla son bulur. Bu kapsamda, ülke genelinde görkemli havai fişek gösterileri gerçekleştirilir.