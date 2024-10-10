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Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? 10 Ekim son gelişmeler...

Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? 10 Ekim son gelişmeler...
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Discord'un ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 10 Ekim tarihindeki son gelişmelerle birlikte, Discord'un durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu popüler iletişim platformunun ne zaman erişime açılacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Discord'un açılma tarihi kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla yaşanan son gelişmelerle birlikte, popüler iletişim platformunun durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar, bu sorunların ne zaman çözüleceğini ve Discord'un yeniden tam kapasiteyle ne zaman erişime açılacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? 10 Ekim son gelişmeler...

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'un ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarının emniyetin dikkatini çekmesine neden oldu. Özellikle Discord isimli uygulamada oluşturulan bazı toplulukların, "dark mizah" adı altında milli ve manevi değerleri hiçe sayarak cinayet, ölüm gibi hassas konular üzerinde dehşet verici ifadeler kullandıkları ortaya çıktı.

DISCORD NEDEN AÇILMIYOR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? 10 Ekim son gelişmeler...

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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