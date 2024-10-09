Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Discord isimli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamasına erişimin engellenmesine yönelik karar alındığını duyurdu. Birçok kişi Discord erişim engelinin ne zaman başladığını merak ediyor. Peki, Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek?

DISCORD ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GELDİ?

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Discord platformunda 5651 Sayılı Kanun kapsamında "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele" ile ilgili olarak, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğunu belirtti. Bu bağlamda, Başsavcılığın talebi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçildiği ifade edildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla, Discord'un tüm yayınlarının belirli içeriklere çıkarılması ve belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi yönünde karar verildiği kaydedildi.

Bakan Tunç, açıklamasında, gençler ve çocukların sosyal medya ile internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için kararlıyız. Toplumsal yapımızı sarsmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bu karar, sosyal medya platformlarında yaşanan olumsuz içeriklerin önlenmesi amacıyla alınan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Bakanlık, benzer durumlarla ilgili takip ve denetimlerin sürdürüleceğini de bildirdi.

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