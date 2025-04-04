Discord açıldı mı? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?

9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Discord hakkında resmi kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ancak, son durum halen netlik kazanmış değil. Peki, Discord neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Discord açıldı mı? İşte detaylar...

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord, Türkiye'de 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir. Bu erişim engeli, platformda çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik içeren içeriklerin paylaşılması nedeniyle uygulanmıştır.

DISCORD AÇILACAK MI?

Son günlerde bazı kullanıcılar, Discord'un yeniden erişime açıldığına dair iddialarda bulunmuşlardır. Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Discord'a uygulanan erişim engeli hâlâ devam etmektedir.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, erişim engeli bulunan platformların, mahkeme kararları doğrultusunda ve gerekli düzenlemeler yapıldığında tekrar açılabileceğini belirtmiştir.