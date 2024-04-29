Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim dışında, genellikle fallop tüplerine yerleştiği bir gebelik türüdür. Bu durum, genellikle tüplerdeki hasar nedeniyle iç kanama riskini artırabilir ve bazen anne adayı için hayati tehlike oluşturabilir. Dış gebelik nedir? Dış gebelik belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim dışında, genellikle fallop tüplerine yerleştiği bir gebelik türüdür. Bu durum, genellikle tüplerdeki hasar nedeniyle iç kanama riskini artırabilir ve bazen anne adayı için hayati tehlike oluşturabilir. Ektopik gebelik olarak da bilinen dış gebelik, yaklaşık her 80 gebelikten birinde görülür. Normal hamilelik belirtileri taşıdığı için anne adayı tarafından genellikle ayırt edilemez.

Adet gecikmesi durumunda hemen bir doktora başvurmak, dış gebelik gibi potansiyel tehlikelerden korunmanın en etkili yoludur. Erken teşhis edilen dış gebelik, hem anne adayının sağlığını korumak hem de tüplerdeki hasarı en aza indirmek için önemlidir. Bu nedenle, adet gecikmesi gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ NELER?

Adet gecikmesi, pozitif gebelik testleri, bulantı, kusma, meme hassasiyeti gibi belirtiler, dış gebelikte de görülebilen semptomlardır. Bu nedenle, dış gebelik genellikle normal gebelikle karıştırılabilir. Ancak, dış gebelikte ortaya çıkabilecek belirtiler arasında alt karın bölgesinde şiddetli ağrı, vajinal kanama ve kahverengi akıntı, idrar veya dışkılama sırasında ağrı, bel ağrısı, omuz ucu ağrısı, rektal basınç ve bağırsak ağrısı, ishal, kusma, kilo kaybı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler de bulunur. Bu belirtiler birlikte veya ayrı ayrı ortaya çıkabilir ve anne adayının durumunu ciddiye alması ve derhal bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.