Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Diriliş filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Diriliş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Diriliş konusu, özeti ve Diriliş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Diriliş filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Diriliş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Diriliş filmini izleyecek olanların merak ettiği Diriliş konusu nedir, Diriliş oyuncuları kimler ve Diriliş özeti gibi konuları inceliyoruz.
DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 18 Ocak 2016 (Fransa)
1823 yılında kürk avcısı Hugh Glass (Di Caprio) sefer aramasında iken sonradan Dakota Territory olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Yoldaşlarından John Fitzgerald (Hardy) Glass'ın genç yarı Kızılderili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder. Fakat Glass hayatta kalır ve kağnı ile 200 mil kadar gidip kendisine ihanet edeni bulmak ve oğlunun intikamını almak için arayışta bulunur.
DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Leonardo DiCaprio, Hugh Glass,1820'lerde ayı saldırısından sonra gezgin arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve intikam arayışı içinde olan sınır sakini
Tom Hardy, John Fitzgerald, borçlarından kaçan kürk avcısı ve katil.
Domhnall Gleeson, Andrew Henry
Will Poulter, Jim Bridger
Lukas Haas
Kristoffer Joner, Murphy
Brad Carter, Johnnie
Leonardo DiCaprio Steve
Çekimler Britanya Kolumbiyası, Alberta, Victoria, Fortress dağı, Calgary, Burnaby ve güney Arjantin'de yapıldı. Stüdyo olarak Mammoth Studios kullanıldı.