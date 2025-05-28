Dini günler takvimi 2025! Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi

Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandiller, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günler, 2025 dini günler Diyanet listesiyle birlikte kesinlik kazandı. İbadetlerini bu özel günlerde en iyi şekilde yerine getirmek isteyenler, 2025 yılında dini günlerin tarihlerini öğrenmek istiyor. "2025 dini günler Diyanet ne zaman?" sorusu, özellikle oruç, namaz ve hayır işleri gibi ibadetlerini planlamak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

DİNİ GÜNLER DİYANET 2025

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 (Çarşamba)

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 (Perşembe)

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 (Pazar)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 (Perşembe)

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 (Cumartesi)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (Çarşamba)

Ramazan Bayramı:

1. Gün: 30 Mart 2025 (Pazar)

2. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)

3. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)

Kurban Bayramı:

Arefe: 5 Haziran 2025 (Perşembe)

1. Gün: 6 Haziran 2025 (Cuma)

2. Gün: 7 Haziran 2025 (Cumartesi)

3. Gün: 8 Haziran 2025 (Pazar)

4. Gün: 9 Haziran 2025 (Pazartesi)

Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1447): 26 Haziran 2025 (Perşembe)

Aşure Günü (10 Muharrem): 5 Temmuz 2025 (Cumartesi)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 (Çarşamba)

Yeni Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 (Pazar)

Yeni Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 (Perşembe)

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe dahil toplam 5 gün sürecek. Resmi tatil düzenlemesiyle birlikte 10 Haziran Salı da tatil kapsamına alınabilir.