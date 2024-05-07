Din Kültürü Öğretmenliğine kaç kişi atanacak? #128204 MEB ATAMA BRANŞ DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Öğretmen adayları, atama başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Din Kültürü Öğretmenliğine kaç kişi atanacak? Başvuru nereden yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI BELLİ OLDU MU?

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

HANGİ BRANŞTAN NE KADAR ATAMA YAPILACAK?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

MEB DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Açıklanan branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmenliği için 1.594 kişinin ataması gerçekleşecek.