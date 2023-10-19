Dilek Taşı bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilek Taşı bugün yok mu sorusu araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı? Dilek Taşı bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Dilek Taşı bu akşam var mı? Dilek Taşı bugün yok mu, neden yok?

Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi bu akşam ekranlara gelecek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilek Taşı bu akşam var mı sorgulatılıyor. Yayın akışında Dilek Taşı yer alıp almadığı araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı? Dilek Taşı bugün yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Figen, kimseden görmediği sevgiyi Mustafa ve Cemre'den gördüğü için minnettardır. Sevda ise her şeyi Figen'i üzmek için yaptığını, Kenan'ın ise onun elinden alabileceği en kolay şey olduğunu söyler. Ancak Sevda yine de mutlu olmaz. Macide Hanım, Sevda'yı mutlu etmek için ona birini bulur. Öte yandan Mustafa, Cemre'yi aramaya başlar.

DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin resmi sitesinde yer alan yayın akışına göre Dilek Taşı dizisi bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecektir.

