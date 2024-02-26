İnci Taneleri dizisi Dilber'in pavyon dansı ile gündemden düşmüyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusu ve Dilber'in pavyon dansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dilber'in pavyon dansı neden yayınlanmayacak? İnci Taneleri dizisi hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir…

DİLBER'İN PAVYON DANSI NEDEN YAYINLANMAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve her bölümü reyting listelerini altüst eden dizi, her hafta Dilber'in pavyon dansı ve şarkılarıyla da adından söz ettiriyor. Elif Erol ile her hafta yeni figürlere çalışan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

İnci Taneleri dizisi her Perşembe Kanal D ekranlarında saat 20.00'de seyircisi ile buluşuyor.