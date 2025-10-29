Haberler

Dilara Bilir kimdir? Dilara Bilir kaç yaşında, nereli?

Dilara Bilir kimdir? Dilara Bilir kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. Ancak ne yazık ki iki kardeşi hayatını kaybetti. Ekipler, anne ve babayı kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Dilara Bilir kimdir? Dilara Bilir kaç yaşında, nereli?

Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda büyük bir trajedi yaşanıyor. Bilir ailesinin enkaz altında kalan fertlerinden Dilara Bilir, uzun süren çabalar sonucunda sağ kurtarıldı. Fakat diğer iki kardeş yaşamını yitirdi. Anne ve babanın bulunması için ekiplerin zamana karşı mücadelesi devam ediyor. Dilara Bilir kimdir? Dilara Bilir kaç yaşında, nereli?

DİLARA BİLİR KİMDİR?

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden 15 yaşındaki Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ çıkarıldı. Diğer iki kardeşi maalesef hayatını kaybetti, anne ve babanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Dilara Bilir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böylece enkaz altından ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in cansız bedenleri çıkarılırken, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin, anne ve babayı enkaz altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda anne ve babayla ilgili bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu Dilara'yı arkadaşlarımız sağ çıkardı, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğuna da ulaşmış olduk, 2'si maalesef hayatını kaybetti. Çocukların 3'ü de aynı odadaymış. 2 ceset ve Dilara kızımız da aynı odadaymış. Çok vakit geçmeden anne ve babaya sağ şekilde ulaşmak istiyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anda tespitimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın binada olduğuna ilişkin bir tespit yok. Burada çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya ulaşabiliriz" dedi.

Detaylar geliyor...

