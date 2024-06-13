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Dilan Polat- Engin Polat çıktı mı, tahliye mi oldu? Dilan Polat, Engin Polat son durum ne?

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Sıla Doğu ve Can Doğu serbest mi kaldı merak ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Peki, Dilan Polat- Engin Polat çıktı mı, tahliye mi oldu? Dilan Polat, Engin Polat son durum ne?

Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. Peki, Dilan Polat- Engin Polat çıktı mı, tahliye mi oldu? Dilan Polat, Engin Polat son durum ne?

DİLAN POLAT- ENGİN POLAT ÇIKTI MI, TAHLİYE Mİ OLDU?

Sürecin takipçisi gazeteci Emrullah Erdinç,Polatlar dosyası ile ilgili tahliye kararını paylaştı:

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye olacaklar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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