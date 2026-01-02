Haberler

Didim'de cenazelerin hastane morgunda karıştığı iddiası

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesindeki bir hastane morgunda yanlışlıkla cenazeler karıştı. Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann ve Türk vatandaşı Fikriye Tuna'nın cenazeleri yanlış ailelere teslim edildi. Durum, Alman ailenin morgdaki cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etmesi sonucu ortaya çıktı. Hastane yetkilileri hemen Türk aile ile iletişime geçerek yanlış cenazenin defnedildiği bilgisini verdi ve mezarın yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Aydın'ın Didim ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden Alman ve Türk vatandaşların cenazeleri iddiaya göre, hastane morgunda karıştı. Alman ailenin fark etmesiyle olay gün yüzüne çıkarken savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü meydana geldi. Didim Devlet Hastanesi'nde aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna'nın (76) cenazeleri morga kaldırıldı. Ancak iddiaya göre, burada cenazeler karıştı. İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Tuna'nın cenazesi mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Bir süre sonra Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu. Morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemede cenazelerin karıştığı kesinleşti. Bunun üzerine Alman aile hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri Türk aileyle irtibata geçti. Yanlış cenazenin defnedildiği bilgisi verilerek mezarın yeniden açılması gerektiği ifade edildi. Fikriye Tuna'nın ailesinin onayıyla mezar açıldı, cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
