Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Güncelleme:
Aydın Didim'de çevredekiler sokakta kanlar içinde yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) silahla vurularak hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) sokakta silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Polis, Göksan ve Arıkan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
