Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını gündemine taşıyor. Narin'in durumu ve son gelişmelerle ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

8 YAŞINDAKİ NARİN BULUNDU MU?

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan Narin'den haber alınamadı. Küçük Narin'in bulunması için AFAD ve kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.