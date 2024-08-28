Üye Girişi
Haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Vazgeçme' programının başlama saati ve canlı izleme linki merak konusu oldu. Ayrıca, 28 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin'in bulunup bulunmadığına dair son gelişmeler de programda ele alınacak. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını gündemine taşıyor. Narin'in durumu ve son gelişmelerle ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...

8 YAŞINDAKİ NARİN BULUNDU MU?

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan Narin'den haber alınamadı. Küçük Narin'in bulunması için AFAD ve kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Didem Arslan Yılmaz Didem Arslan Yılmaz Diyarbakır 3-sayfa Show Tv Televizyon Gündem 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...
title