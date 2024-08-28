Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...
Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Vazgeçme' programının başlama saati ve canlı izleme linki merak konusu oldu. Ayrıca, 28 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin'in bulunup bulunmadığına dair son gelişmeler de programda ele alınacak. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler...
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını gündemine taşıyor. Narin'in durumu ve son gelişmelerle ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.
DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.
DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLE